Говорят, что жизнь Имрана Кхана в опасности.

Пакистанская партия бывшего премьер-министра Имрана Хана, находящегося в заключении, объявила, что «жизнь политика в опасности». Об этом сообщает Al Jazeera.

70-летний Хан был арестован и приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в коррупции судом в Исламабаде. Шах Махмуд Куреши, заместитель председателя партии Хана Пакистан Техрик-и-Инсаф (PTI), сказал, что политику не разрешали встречаться со своими адвокатами в течение последних двух дней.

Он сказал, что руководство партии ” очень обеспокоен» состоянием Хана.

«Наш приоритет — безопасность Хана. У нас есть основания полагать, что его жизни угрожает опасность, и я прошу, чтобы высшие суды страны приняли это во внимание. Мы надеемся, что справедливость восторжествует», — сказал Куреши, бывший министр иностранных дел Пакистана.

Он добавил, что в тюрьме, где содержится Хан, нет комфортных условий.

«Тюремное заключение для хана право не дано. У нас проблемы с встречей с ним. Мы не знаем, как его кормят, как с ним обращаются.

По решению суда его должны были перевести в тюрьму Адиала, но вместо этого его поместили в тюрьму Атток, и никто рассказал нам, почему. Он не объяснил, что это произошло», — сказал Курайши.

Атток расположен в 100 километрах к северу от гарнизонного города Равалпинди в Пенджабе. Власти Пакистана пока никак не прокомментировали изменения в тюрьме.

“Имран Хан содержится в маленькой одиночной камере”, — говорит депутат.

Когда Хан был премьер-министром, Хе был заключен в тюрьму за ложные заявления в Избирательной комиссии Пакистана о подарках, которые он получил от иностранных правительств и официальных лиц.