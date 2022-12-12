Гознак обещает вернуть пятирублевые банкноты

За последнее десятилетие значительно выросла стоимость металла, поэтому чеканка монет «оказалась затратной».

В России в оборот могут вернуться пяти- и десятирублевые банкноты уже в следующем году, сообщил «Известиям» генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — пояснил директор ведомства, добавив, что поднимать вопрос о том, печатаются ли банкноты с указанными номиналами номиналом в данный момент «не принято».

Также директор Гознака отметил, что акционерному обществу с трудом далось восстановление выпуска пятирублевой купюры, так как ее печатали лишь однажды — в 1997 году. Из-за этого пришлось налаживать всю техническую документацию заново.

Зампред Центробанка Сергей Белов рассказал, что в нулевые годы пяти- и десятирублевые банкноты пользовались спросом, но очень быстро приходили в негодность. Поэтому и было решено заменить их на монеты. Пусть в производстве они и дороже, но за счет большей долговечности металла удается сэкономить. Сейчас технологии ушли вперед, из-за чего срок службы купюр увеличился на 30%.

Белов отметил, что за последнее десятилетие значительно выросла стоимость металла, поэтому чеканка монет «оказалась затратной». В то же время он уточнил, что речи о замене металлических денег номиналом 5 и 10 руб. купюрами не идет: и те и другие будут продолжать находиться в обращении.

На сегодня в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:

5 руб. — Великий Новгород;

10 руб. — Красноярск;

50 руб. — Санкт-Петербург;

100 руб. — Москва;

200 руб. — Севастополь;

500 руб. — Архангельск;

1000 руб. — Ярославль;

2000 руб. — Владивосток;

5000 руб. — Хабаровск.

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