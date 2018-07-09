Град в Северском районе не нанес ущерба жителям и сельхозугодьям

09 июля в 19:45

Размер выпавших ледышек небольшой, в среднем с горошину, большого урона он не нанес.

По словам метеорологов, в ближайшие несколько суток весь край окажется в зоне непогоды. Сильная жара сменится такими же сильными ливнями с грозами и шквалистым ветром. Осадки в регион принесут холодные воздушные массы. Фронт придет со стороны Черного моря.

«Мы прогнозируем, что фронт будет идти со стороны Новороссийска, Геленджика, через перевал — Крымск, Славянск. Будет располагаться весь фронтальный раздел», — сказал начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Ливни могут привести и к подъему уровня воды в реках, этот прогноз синоптики уже передали в региональное управление МЧС.

Пока осадки не начались, в крае сохраняется угроза природных пожаров. Это означает, что разведение костров в лесах строго запрещено.

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