Гражданам, уволенным без объяснения причин, выплачено более 1,5 млрд сумов компенсации – омбудсмен

С граждан, уволенных без объяснения причин в Узбекистане, взыскано компенсационных выплат на сумму более 1,5 млрд сумов. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена).
«Работодатель (руководитель) привлечен к административной ответственности в связи с нарушением прав и свобод человека в 6 случаях, “, говорится в сообщении.
Омбудсмену собраны выплаты:
- с 11 граждан взыскано компенсационных выплат на сумму более 1,5 млрд сумов;
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- всего выплачено гражданам 212,5 млн.сум в 21 случае выплачена заработная плата, алименты и другие платежи;
- около 8 млн.сум нереальной задолженности граждан по оплате коммунальных услуг выплачено в 2 случаев;
оказана материальная помощь на лечение 4 гражданам на сумму 22 млн 620 тыс. сум; В одном случае в ОТМ с соответствующей рекомендацией Минобразования принят гражданин с льготой по закону. экономических прав, 10,8% обращений граждан и 1,9% экологических прав.
Больше всего обращений из г.Ташкента, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Самаркандской областей, меньше всего обращений поступило из Сырдарьинской области и Республика Каракалпакстан.