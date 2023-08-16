Гражданам, уволенным без объяснения причин, выплачено более 1,5 млрд сумов компенсации – омбудсмен

С граждан, уволенных без объяснения причин в Узбекистане, взыскано компенсационных выплат на сумму более 1,5 млрд сумов. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена).

«Работодатель (руководитель) привлечен к административной ответственности в связи с нарушением прав и свобод человека в 6 случаях, “, говорится в сообщении.

Омбудсмену собраны выплаты: