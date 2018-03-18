Граждане России выбирают президента из восьми кандидатов

Фамилии кандидатов в президенты РФ расположили в алфавитном порядке.

Первый в списке — Сергей Бабурин. По информации ЦИК, его в качестве кандидата на пост президента страны выдвинул «Народный союз». Далее располагается фамилия представителя партии КПРФ Павла Грудинина. За ним следует лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. На четвертой строке избирательного бюллетеня — самовыдвиженец Владимир Путин. Под номером пять в списке находится Ксения Собчак. Партию «Коммунисты России» на президентских выборах представляет Максим Сурайкин. На седьмом месте в бюллетене — бизнес-омбудсмен Борис Титов. Замыкает список кандидатов лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае уже открылись почти 2,8 тыс. избирательных участков. К обеспечению безопасности привлечены около 15 тыс. человек.

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