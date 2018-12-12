Гражданский форум Кубани пройдет в марте 2019 года

В День Конституции РФ глава региона Вениамин Кондратьев встретился с представителями краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Губернатор отметил, что Совет — авторитетная структура, которой доверяют жители. Кондратьев подчеркнул, что сегодня перед Кубанью стоят масштабные задачи в рамках реализации национальных проектов. В этих условиях деятельность Совета приобретает особое значение.

«Экономическое преобразование региона должно идти параллельно с гармоничным развитием гражданского общества. К сожалению, в крае есть факты, когда попираются права человека. Вместе с вами мы должны эти процессы исключать, восстанавливать справедливость. Конституция гарантирует каждому гражданину страны защиту его прав и свобод. Мы с вами несем ответственность за ее соблюдение», — сказал губернатор.

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека в крае Андрей Зайцев сказал, что отделения структуры действуют в 37-ми муниципалитетах, работает около 6,5 тыс. НКО.

«Мы стараемся делать так, чтобы проблемы решались на местах, не накапливались. Кроме того, есть обращение в ЗСК увеличить вдвое расходы на социально ориентированные организации», — сказал Зайцев.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова добавила, что в регионе в целом наблюдается рост гражданской активности. Прежде всего, кубанцев беспокоит работа компаний в сфере ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры, формирование зеленых зон.

Кондратьев подчеркнул, что сегодня важно создавать условия для участия жителей в решении волнующих их проблем. Для этого в марте следующего года на Кубани планируют провести гражданский форум.

«Альтернативные взгляды помогают по-другому посмотреть на ситуацию, на ее решение. Каждый человек должен иметь возможность принимать участие в общественных процессах и влиять на них», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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