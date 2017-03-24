Гребенщиков и группа «Аквариум» устроили концерт в сквере Краснодара

Музыкант Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» 23 марта устроили импровизированный концерт в одном из скверов Краснодара.

Это произошло на Мариинском бульваре в районе пересечения улиц Октябрьской и Постовой. Музыканты устраивают подобные уличные выступления в городах тура, называя их «Песни на бульварах» или «Песни в общественных пространствах».

Накануне «Аквариум» дал концерт в Краснодарском академическом театре драмы.

Песни на бульварах. Том 33. Краснодар.

Публикация от Boris Grebenshikov (@bgrebenshikov) Мар 23 2017 в 4:08 PDT

Неожиданный экспромт @bgrebenshikov в сквере Краснодара #БорисГребенщиков#Аквариум#концертноеагентствомегаарт

Публикация от Сергей Эрлихман (@sergeierlikhman61) Мар 23 2017 в 4:12 PDT

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