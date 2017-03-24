Гребенщиков и группа «Аквариум» устроили концерт в сквере Краснодара

Музыкант Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» 23 марта устроили импровизированный концерт в одном из скверов Краснодара.
Это произошло на Мариинском бульваре в районе пересечения улиц Октябрьской и Постовой. Музыканты устраивают подобные уличные выступления в городах тура, называя их «Песни на бульварах» или «Песни в общественных пространствах».
Накануне «Аквариум» дал концерт в Краснодарском академическом театре драмы.
Песни на бульварах. Том 33. Краснодар.
Неожиданный экспромт @bgrebenshikov в сквере Краснодара #БорисГребенщиков#Аквариум#концертноеагентствомегаарт