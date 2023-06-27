Греция объявила состав нового правительства

В Греции руководство Кириакоса Мицотакиса из партии «Новая демократия», победившей на парламентских выборах.

26 июня официальный представитель партии Павлос Маринакис объявил состав Кабинета министров.

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Согласно этой информации, Кириакос Мицотакис сохранил пост премьер-министра в новом правительстве.

Министерство иностранных дел возглавляет Гиоргос Герапетритис. Бывший министр иностранных дел Никос Дендиас станет министром обороны.

Гиоргос Флоридис был назначен министром юстиции, а Ники Керамеос — министром внутренних дел.

Новая демократия победила на выборах в Греции. , получил 158 из 300 мест в парламенте, набрав 40,55% голосов.