Греция и Венгрия требуют от Киева вывести их компании из санкционного списка Украины.

Греция присоединилась к Венгрии в блокировании 11-го пакета санкций ЕС против России, который Еврокомиссия планирует отменить. компании третьих стран, которые игнорируют санкции ЕС, должны увеличить торговлю с Россией.требования, Киев вводит ограничения на поддержку России.

Пока Киев не выполнит эти требования, Афины и Будапешт намерены заблокировать 11-й пакет санкций после одобрение Комитетом постпредов Евросоюза.

Ранее европейские СМИ сообщали, что первая редакция 11-го пакета санкций против России должна включать ограничения в отношении юридических лиц третьих стран, в частности Китая, которые не признают право Евросоюза вводить ограничения в одностороннем порядке без санкций.