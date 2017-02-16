Гриценко: мы ведем жесточайшую борьбу с самостроями на начальных этапах

Вице-губернатор Юрий Гриценко прокомментировал ситуацию с самовольным строительством в регионе в связи с пожаром, который произошел в Музыкальном микрорайоне Краснодара 15 февраля.

«Сейчас анализируется исполнение решения суда по иску прокуратуры от 2014 года в отношении конкретного застройщика дома № 3 на улице Прокофьева. Конкретно в решении суда было указано на устранение нарушений в части противопожарной безопасности. Следственные органы на сегодняшний день разбираются в части конкретного исполнения, но вчерашний случай показал, скорее всего, факт неисполнения этого решения суда», — рассказал Юрий Гриценко.

По его словам, на сегодняшний день на территории Краснодарского края во всех муниципальных образованиях созданы комиссии, которые контролируют все выданные разрешения на строительство как в части их исполнения, соответствия параметрам и нормам, так и вообще незаконные застройки.

«Позиция губернатора на сегодняшний день остается жесткой. Мы ведем жесточайшую борьбу с самостроями на начальных этапах, — отметил вице-губернатор в эфире телеканала «Кубань 24». — Конечно, нельзя не сказать о тех объектах, которые были построены и которые сейчас застройщики пытаются так же в судебном порядке либо другими методами ввести в эксплуатацию. Четкая позиция губернатора: до приведения данных объектов в полное соответствие с нормами, начиная от детских площадок, заканчивая правилами противопожарной безопасности и подключением к коммунальным сетям, узаконивание этих объектов в интересах будущих жильцов и во избежание тех случаев, которые происходят за последние годы, категорически недопустимо».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

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