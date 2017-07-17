Гроза оставила без света больше 10 тыс. краснодарцев

В результате непогоды 17 июля из строя вышли три подстанции, обеспечивающие электричеством Пашковский микрорайон, Гидрострой и хутор Ленина.

Одной из вероятных причин называют попадание молнии в подстанцию. Пять бригад специалистов «НЭСК-электросети» ведут работы по восстановлению электроснабжения. Свет вернется в дома в течение полутора-двух часов, уточняет пресс-служба компании.

В данный момент восстановительные работы продолжаются. Через несколько часов свет поступит в дома краснодарцев, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник