Группа по эффективности муниципального управления на Кубани начала работу

В администрации Краснодарского края 9 февраля прошло первое заседание рабочей группы по повышению эффективности муниципального управления.

Рабочая группа создана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Ее возглавил вице-губернатор Юрий Бурлачко. В состав вошли председатели комитетов ЗСК, руководители структурных подразделений администрации края, представители органов исполнительной власти и государственных структур региона.

Во время заседания обсудили вопросы объединения поселений, передачи полномочий администраций центральных поселений на уровень муниципальных районов, а также получение финансового, экономического и социального эффекта, которые могут быть достигнуты при реформировании административно-территориального деления края.

Участники решили провести детальный анализ не только в финансово-экономической сфере, но и по всем направлениям муниципального управления края, которые могут быть затронуты после объединения. Это направления от архитектуры и градостроительства до земельных и социально-политических вопросов в городах и районах Кубани.

На основании полученных данных рабочая группа планирует разработать и запустить пилотные проекты, в которых будут учитываться мнения жителей, чьи поселения могут быть затронуты предстоящими изменениями.

«Необходимо выявить все проблемы, которые могут возникнуть в процессе реформирования административно-территориального устройства края и подготовить четкую, сбалансированную дорожную карту, для получения существенной экономии бюджетных денег», — цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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