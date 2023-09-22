Грузинская оппозиция: Официальный Тбилиси видит будущее Грузии в России, но народ этого не хочет

Об этом заявила функционер партии «Лело» Саба Буадзе на митинге грузинской оппозиции в Тбилиси 22 сентября.

По его словам, ситуация в Грузии после начала российско-украинской войны изменилась: «Ясно, что россияне пытаются перетянуть страну на свою сторону». «По мнению Отара Парцхаладзе, правительство разрушило банковскую систему Грузии. Власти хотят защитить его любым способом. Потому что Парцхаладзе – один из близких друзей Иванашвили».

Следует отметить, что США ввели санкции против О.Парцхаладзе из-за подозрений в том, что Грузия передала России разведывательную информацию.