Грузия была отправлена ​​в Россию Евросоюзом 29 мая в ответ на объявленный демарш в связи с возобновлением прямого авиасообщения в Тбилиси напомнили, что страна еще не принята в ЕС. И именно поэтому его позиция отличается от позиции стран-членов ЕС. Об этом заявил вице-премьер-министр Грузии, министр экономики Леван Давиташвили.

Как напомнил Давиташвили, Грузия добилась значительного прогресса в реформах, которые позволили стране войти в ЕС.

“Мы надеемся, что наши европейские партнеры оценят этот прогресс, но следует учитывать, что контекст Грузии действительно отличается. Будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений, наша ситуация уникальна», — сказал Давиташвили.

Вице-премьер Тбилиси будет придерживаться всех международных ограничений, включая ограничения в отношении России. Обратил внимание. Он добавил, что грузинская сторона готова усилить таможенный контроль в аэропортах – у страны есть необходимые ресурсы.