<img src="/wp-content/uploads/2023/05/615b6519924a33d1f909b8e541b2d1c1.jpg" title="Грузия Зурабишвили заявила, что "пошла по ложному пути"" alt="Грузия Зурабишвили "Политсовет правящей власти" Партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла «по ложному пути», но допустила углубление противостояния. Он сказал, что не будет. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

«Последние действия президента Грузии Саломе Зурабишвили характеризуются «крайней предвзятостью и политической предвзятостью», — говорится в сообщении.

Политсовет собрался, чтобы обсудить позицию против Зурабишвили после того, как он резко раскритиковал правительство за его антизападную политику в официальном выступлении в День независимости. Через два дня Зурабишвили выступит на заседании Европарламента, и лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе выразил обеспокоенность содержанием его предстоящего выступления, – сказал, что выиграл при его поддержке, и «Грузинская мечта» ожидала от него» должным образом исполнять обязанности беспартийного президента”. Внутри нее радикально-оппозиционные силы явно продемонстрировали политическую ангажированность в пользу повестки дня”, – заявили “мечтатели”.