Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 3,6%

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна с января по март составил 36,4 млн т.

Это на 3,6% больше по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

Перевалка сухих грузов увеличилась на 2,9% до 13,9 млн т, наливных — на 4,1% до 22,5 млн т. В порту Кавказ грузооборот вырос на 8% до 2,9 млн т, Туапсе — на 15,3% до 4,4 млн т, Тамань — на 22,8% до 2,4 млн т, Ростов-на-Дону — на 5,1% до 1,4 млн т, Керчь — на 17,6% до 1,2 млн т. В морском порту Новороссийск объем перевалки грузов остался на уровне прошлогоднего периода и составил 21,9 млн т.

Грузооборот всех морских портов России с января по март увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Показатель составил 114,8 млн т, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

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