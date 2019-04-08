Грузооборот Новороссийского морского торгового порта  вырос на 5%

За январь-февраль грузооборот порта составил 23,4 млн т, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые два месяца этого года грузооборот Новороссийского морского торгового порта увеличился на 5%.

Вырос грузопоток сахара-сырца в страны Азии, объем перевалки железорудного сырья, нефтепродуктов, сырой нефти.

Обработка наливных грузов на терминалах увеличилась на 6,7%. Перевалка навалочных грузов сократилась на 11,8%, генеральных грузов — выросла на 16%. Общий объем перевалки — 966 тыс. т, сообщает пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.