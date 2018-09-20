ГУ МВД: заявления о пропаже детей в Кропоткине в полицию не поступали

Полиция проверит распространяемое в мессенджере WhatsApp аудиосообщение о пропавших в Кропоткине детях.

«В настоящий момент полиция проверяет аудиосообщение, которое распространяется в мессенджерах. Заявлений о пропаже детей в отдел ГУ МВД России по Кавказскому району не поступало», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

В ходе проверки правоохранители проверят информацию, а также установят источник, распространивший ее.

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