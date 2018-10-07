Губернатор Краснодарского края поздравил президента РФ с днем рождения

В правительственной телеграмме от имени всех жителей региона Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за внимательное отношение и постоянную поддержку инициатив Краснодарского края.

Глава Кубани подчеркнул, что президент показывает пример мудрости, стойкости в достижении поставленных целей и полной самоотдачи в работе на благо страны.

«Под вашим руководством Россия возродила экономику, армию, вернула авторитет мощной, самостоятельной державы, с которой считаются на мировой арене», — говорится в телеграмме.

Губернатор акцентировал, что при неизменном содействии Владимира Путина Краснодарский край наращивает сельскохозяйственное производство, развивает промышленность, транспорт.

«Мы строим новые дороги, модернизируем курортную инфраструктуру, возводим беспрецедентное количество школ, детских садов и спорткомплексов в регионе. Все это позволяет улучшать социально-экономическое положение в крае, повышать качество жизни людей, — добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев пожелал главе государства здоровья, счастья и успехов в работе на благо России и ее граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 66 лет.

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