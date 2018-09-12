Губернатор Кубани дал старт прививочной кампании в регионе

Краснодарский край — один из регионов-лидеров по масштабам вакцинации от гриппа.

«Как и в прошлые годы, вакцинацию мы начали заблаговременно до сезона простуд. Это позволяет провести ее максимально эффективно, охватить большое количество людей. Ежегодно прививку от гриппа делают около 3 млн человек — половина всех жителей края», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань — один из регионов-лидеров по масштабам вакцинации от гриппа.

«Мы — в тройке лидеров по проведению прививочной кампании в России, как результат — эпидемический порог в регионе не превышается уже несколько лет», — отметил он.

В предстоящем сезоне планируется привить не менее 47% людей. Это позволит создать «иммунную прослойку», которая станет барьером для распространения инфекции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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