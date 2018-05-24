Губернатор Кубани обсудил развитие дорог региона с главой «Автодора»

Встреча прошла 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что доступ к черноморским портам и проезд к курортам юга страны сегодня — наиболее важные вопросы для края.

«Основной путь к морю на территории региона — трасса М4 «Дон» — это великолепная магистраль, которая уже практически не вызывает нареканий. Принципиально важно, чтобы и по другим направлениям гости могли максимально комфортно передвигаться по краю», — сказал он.

Для этого, по словам Кондратьева, необходимо не только реконструировать существующие дороги, но и строить новые. Прежде всего, речь идет о Дальнем западном обходе Краснодара, который планируют запустить в 2020 году, и о создании альтернативной дороги к Черноморскому побережью — Краснодар — Абинск — Кабардинка. Скоростная магистраль позволит избежать пробок в направлении на Новороссийск.

«Активность порта сегодня высока, туда постоянно идет грузовой транспорт, жители стоят в многочасовых пробках. Новая дорога крайне важна, она позволит развести потоки грузового и легкового транспорта», — подчеркнул губернатор.

Глава «Автодора» Сергей Кельбах заверил, что со своей стороны приложит максимальные усилия, чтобы решить этот вопрос на федеральном уровне. Сейчас возможность этого строительства предусмотрена Транспортной стратегией России на период до 2030 года.

«Мы знаем и пониманием все ваши опасения, по всем обозначенным точкам необходимо решение», — сказал Кельбах.

Он также поблагодарил губернатора за участие и оценку федеральных трасс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник