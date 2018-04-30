Губернатор Кубани оценил мототрассу «Орленка»

Вениамин Кондратьев 30 апреля посетил всероссийский детский центр в Туапсинском районе, где в эти дни проходят российский этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP и этап чемпионата Европы.

Во время визита в «Орленок» глава края ознакомился с инфраструктурой трассы спортивно-технического комплекса, побывал в парке гонщиков, где участники соревнований готовят свою технику к заездам. Вениамин Кондратьев отметил высокое качество организации турнира и важность проведения мероприятий такого масштаба в крае.

В 2018 году в рамках подготовки к гонкам в ВДЦ усовершенствовали трассу, оборудовали большее количество парковок, обеспечили соблюдение всех требований безопасности.

В «Орленке» 29 апреля прошла торжественная церемония представления команд-участниц соревнований. На ней побывали более 1 тыс. детей, отдыхающих в здравнице, а также гонщики и члены их команд из 28 стран мира.

Директор «Орленка», президент Федерации мотоциклетного спорта РФ Александр Джеус на церемонии заметил, что по итогам проведения Гран-при России прошлого года мототрасса получила положительную оценку от кроссовой комиссии FIM. И выразил уверенность, что в этом году соревнования пройдут еще более успешно.

Российский этап чемпионата мира MXGP of Russia, а также этап чемпионата Европы по мотокроссу проходят 30 апреля и 1 мая. В программе восемь захватывающих гонок — по два заезда в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 — в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX300 — в чемпионате Европы. Первые заезды чемпионата Европы и квалификационные заезды российского этапа ЧМ прошли 30 апреля.

Трасса «Орленка» — одна из лучших в России. За последние десять лет ВДЦ пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу, чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров, а в прошлом году здесь состоялся российский этап MXGP, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фоторепортаж с прошлогодних российских этапов чемпионатов мира и Европы по мотокроссу в «Орленке» смотрите здесь.

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