Губернатор Кубани поручил оказать медпомощь людям в зоне подтопления

На месте работает краевой штаб министерства здравоохранения Краснодарского края и Центр медицины катастроф.

В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах развернули штабы, работают 45 врачебно-сестринских бригад: 30 — в Туапсинском и 15 — в Апшеронском районе, а также психолого-психиатрические бригады.

Полностью мобилизована служба скорой помощи. Проводятся подворовые обходы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По оперативным данным на 25 октября, за медпомощью обратились два человека из Туапсинского района. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

Губернатор Вениамин Кондратьев 25 октября прибыл в пострадавший от подтопления Туапсинский район.

В Гидрометцентре сообщили, что в Туапсинском районе за день выпала двухмесячная норма осадков.

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