Губернатор Кубани поручил привлекать инвесторов в Брюховецкий район

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 30 марта обсудил с участниками совещания перспективы развития Брюховецкого района.

В заседании приняли участие вице-губернаторы, представители региональных министерств и ведомств, глава района Владимир Мусатов.

Губернатор отметил, что по темпам социально-экономического развития район «просел» по сравнению с 2016 годом. Отрицательную динамику отмечают в промышленном производстве, транспорте, строительстве. Прибыль рентабельных предприятий за прошлый год снизилась на 45,8% к такому же периоду в 2016 году. Среднемесячная заработная плата почти на 8,5 тыс. ниже, чем в среднем по краю. Объем консолидированного годового бюджета Брюховецкого района по доходам составляет 1,2 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 523 млн рублей.

Инвестиции в муниципалитет по итогам года составили около 935 млн рублей. Из них 829 млн рублей направили в сферу АПК. Это проекты по реконструкции свинокомплекса и строительству кролиководческой фермы. На стадии реализации находятся еще десять инвестпроектов на 785 млн рублей. По словам Кондратьева, работу по привлечению денег в муниципалитет нужно усилить.

«Край максимально помогает, чтобы район жил. Но чтобы жил хорошо, надо научиться зарабатывать самим, району нужна мощная инвестиционная составляющая. Вам нужно агрессивнее продвигать себя на рынке», — сказал глава края.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в районе необходимо активнее развивать кооперативное движение и семейные фермы.

«В КФХ и ЛПХ находятся 30 тыс. га земли. Чтобы быть всегда в рынке, вам нужно объединиться в кооперативы — это гарантированный сбыт и эффективное производство», — пояснил Коробка.

Он уточнил, что точками роста экономики должны стать садоводство и животноводство.

Кондратьев добавил, что у района хорошие показатели в развитии малого и среднего бизнеса. Эту динамику необходимо сохранить.

По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, если бизнес в целом будет ощущать поддержку власти, то участие предпринимателей в социальном развитии территории станет более активным.

«Школа в селе Свободном буквально перекошена, но на ремонт кровли нашли деньги только на следующий год. Не нужно только за счет бюджета решать, привлекайте предпринимателей», — сказала Минькова.

Она поручила главе района найти возможность для того, чтобы отремонтировать крышу этим летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник