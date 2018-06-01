Губернатор Кубани поздравил детей с праздником

В Краснодарском крае отмечают Международный день защиты детей. По всему краю проходят праздничные концерты, театральные представления, флешмобы и обучающие мастер-классы.
Главные события запланированы в Краснодаре. Сюда приехали учащиеся со всего региона. В парке имени 30-летия Победы открылась выставка «С книгой мир добрее и ярче!». Поздравить детей с праздником сюда вместе с сыном приехал и губернатор края Вениамин Кондратьев. Он пообщался с детьми и осмотрел выставку.
В кубанской столице с 9:00 уже открыты все парки и скверы. На каждой площадке своя уникальная программа, она рассчитана на подрастающее поколение. Вскоре гости смогут увидеть кукольный спектакль и посетить фотовыставку. Сейчас дети катаются на аттракционах, играют и делятся впечатлениями.
— В этот день надо повеселиться обязательно. Покататься на всех аттракционах, поесть мороженого.
— Я хочу повеселиться, подружиться с кем-нибудь и покататься на аттракционах.
— Настроение у меня хорошее. Мы готовились, ехали в Краснодар рано утром, ждали, чтобы покататься на всех каруселях.
Позже во Дворце спорта «Олимп» состоится главное событие праздника. Более тысячи одаренных детей, победителей олимпиад, спортсменов и ребят из неблагополучных и приемных семей увидят на сцене настоящее шоу. Также там пройдет награждение 25 победителей краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани!».
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