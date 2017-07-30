Губернатор Кубани поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 июля поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота России.

По словам губернатора, флот всегда был и остается гарантом безопасности страны, символом доблести и воинской славы.

«Благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков Россия сегодня носит гордое звание – великой морской державы, – говорится в поздравлении главы края. – Немало доблестных побед и беспримерного героизма в истории флота. Навечно в нее вписаны имена матросов и офицеров, чьи подвиги стали символом беззаветной преданности Родине».

Глава Кубани добавил, что нынешние поколения матросов и офицеров бережно хранят и приумножают лучшие традиции русского флота.

«Вы охраняете рубежи Родины. Благодаря вам и над Краснодарским краем сегодня гордо реет Андреевский флаг», – отметил губернатор.

Мероприятия, приуроченные к празднику, 30 июля проходят в городах и районах региона. Масштабный морской парад состоялся в Новороссийске. В нем приняли участие расчеты военнослужащих Новороссийского гарнизона, Новороссийской государственной морской академии имени Ф.Ф. Ушакова и военного оркестра базы.

Перед праздником на Форумной площади состоялся торжественный митинг. В акватории Цемесской бухты организован военно-спортивный праздник, на котором представлены боевые возможности кораблей. Всего в праздничных мероприятиях принимают участие около 20 кораблей и судов обеспечения, порядка десяти единиц боевой техники и более 1 тыс. военнослужащих.

В течение дня все желающие могут посетить выставку образцов боевой техники береговых войск ВМФ. Вечером состоится праздничный салют.

Также праздничные мероприятия проходят в Краснодаре в парке Победы. Состоялся концерт воспитанников Краснодарского детского морского центра, а жители и гости города смогли посетить экспозицию Выставочного зала Музея боевой славы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник