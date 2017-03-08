Губернатор Кубани поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 марта поздравил жительниц Кубани и России с Международным женским днем.

«Дорогие женщины! Спасибо вам за все, что вы дарите своим близким: заботу, любовь, тепло. Нам, мужчинам, это правда очень важно. С праздником вас, жительницы Кубани и России! С Международным женским днем! Пусть у каждой из вас все будет хорошо!» — написал глава в своем твиттере.

Он также рассказал о праздничной акции, которая проходит в столице Кубани в честь 8 Марта.

«Кстати, в Краснодаре поздравления-фотооткрытки от губернатора и цветы сегодня получают у сквера Жукова», — добавил Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поздравлении с 8 Марта от имени Вениамина Кондратьева применяется технология дополненной реальности. В Краснодаре на площади у администрации края установили фигуру в виде восьмерки, возле которой женщины могут сделать фотографию и распечатать ее с автографом губернатора. На фото в руках у женщины будет изображен букет роз.

Кстати, в Краснодаре поздравления-фотооткрытки от губернатора и цветы сегодня получают у сквера Жукова. #8мартакрд pic.twitter.com/KI5uKF0Mca

— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 8 марта 2017 г.

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