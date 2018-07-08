Губернатор Кубани поздравил жителей края с Днем семьи, любви и верности

Вениамин Кондратьев 8 июля принял участие в праздничном мероприятии на Пушкинской площади в Краснодаре.

Глава региона отметил, что День семьи, любви и верности отмечается всего десять лет, но этот праздник уже стал традицией.

«Он отзывается в наших сердцах, потому что опирается на глубокие, истинные ценности. Наши ценности. Взаимное уважение, согласие и любовь – главная опора крепкой семьи. И чем больше у нас будет таких семей, тем сильнее будет край и Россия», — сказал губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что кубанские семьи всегда отличались трудолюбием, честностью, радушием, милосердием и верностью, в атмосфере взаимной поддержки здесь жили разные поколения.

«И сегодня Кубань живет как одна большая дружная семья, в которой нет чужих детей и брошенных стариков», – добавил он.

Глава региона поблагодарил многодетных родителей и семьи, в которых воспитываются приемные дети, отметив, что на их плечах лежит огромный груз ответственности.

«Но в вашей жизни в сто крат больше счастья, радости и гордости за успехи своих детей. Только в родном доме нас примут и всегда поймут, чтобы ни случилось. Давайте ценить и беречь свои семьи, своих родных», — сказал Вениамин Кондратьев.

В рамках торжественного мероприятия губернатор наградил лучшие семьи Кубани. Медаль «Родительская доблесть» получили 15 многодетных семей.

Праздник продолжился выступлениями ведущих творческих коллективов Краснодарского края, в том числе Кубанского казачьего хора и ансамбля «Криница». Концерт завершится фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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