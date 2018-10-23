Губернатор Кубани принял прошение главы Горячего Ключа об отставке

Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Александр Кильганкин.
Депутаты в ходе внеочередной сессии приняли отставку Ивана Федоровского. Его обязанности будет исполнять Александр Кильганкин, который с 2007 года возглавлял администрацию Саратовского сельского округа.
Приняли решение о проведении конкурса на должность руководителя муниципального образования 24 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Иван Федоровский был назначен главой Горячего Ключа в 2015 году.
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