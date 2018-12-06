Губернатор Кубани провел встречу с совладельцем группы компаний STIHL

Вениамин Кондратьев и Роберт Майр 6 декабря обсудили возможность создания в регионе немецкого производства моторных инструментов для сельского и лесного хозяйства.

Губернатор отметил, что продукция немецкой компании пользуется спросом на российском рынке, она есть практически в каждом фермерском хозяйстве Кубани. Товары из логистического центра предприятия, открытого в Краснодаре в сентябре, уже поступают в 20 регионов страны.

«Надеюсь, география реализации вашей продукции будет расширяться и дальше. Мы заинтересованы в том, чтобы компания открыла собственное производство непосредственно в Краснодарском крае. Готовы проработать варианты и подобрать комфортную площадку», — сказал Кондратьев.

Глава региона выразил уверенность, что проблем со сбытом в регионе у ГК STIHL не возникнет. Товары будут востребованы, в том числе, в санаторно-курортной отрасли. Протяженность береговой полосы Кубани около 600 км — здесь расположены различные здравницы и гостиницы, у которых существует потребность в приобретении спецтехники для ухода за своей территорией.

Роберт Майр в свою очередь подчеркнул, что принимая решение открывать логистический центр в России, компания делала выбор между несколькими регионами.

«Краснодарский край оказался наиболее выигрышным и с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, и с точки зрения инвестиционного законодательства. Поэтому, если мы говорим о строительстве производственных площадок в России, то, безусловно, Кубань будет первой в этом списке», — цитирует представителя компании пресс-служба администрации Краснодарского края.

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