Губернатор Кубани рассказал, благодаря чему в регионе собрали высокий урожай зерна

В 2015-2016 сельхозгоду Россия экспортировала 24,6 млн т пшеницы, став мировым лидером по этому показателю.

Минсельхоз РФ ожидал сохранения статуса лидера по итогам 2016-2017 сельхозгода. Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что российские аграрии получили в 2017 году богатый урожай (130 млн т) и могут увеличить его в ближайшие годы. Это рекордный урожай за всю историю России.

«Краснодарский край внес весомый вклад в крупный урожай зерновых в России, которым так напуганы американские фермеры. Регион собрал действительно рекордный урожай. Подчеркну, что такие показатели еще пять лет назад были просто невозможны. Но мы двигаемся вперед, совершенствуем технологии, и что самое главное — отдаем предпочтение отечественной селекции», — прокомментировал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что средняя урожайность в регионе достигает 64 ц/га, а в отдельных передовых хозяйствах доходит до 90 ц.

«Мы можем смело говорить о том, что Кубань — сегодня гарант продовольственной безопасности страны и ее житница. А кубанские селекционеры могут уверенно заявить, что высококлассная пшеница и рис — наши, отечественные. Уверен, с такими показателями мы сможем накормить не только весь край и страну, но даже больше — продавать избытки за рубеж, потенциал для этого есть», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в эту уборочную кампанию хлеборобам Краснодарского края удалось собрать почти 15 млн т зерновых и зернобобовых.

Впервые в этом году в промышленных масштабах на Кубани собрали пшеницу второго сорта. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе хлеборобов, ученых и селекционеров. Минсельхоз спрогнозировал экспорт зерна на уровне 45 млн т.

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