Губернатор Кубани рассказал о программах по повышению качества жизни в регионе

Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе делают для комфорта и удобства жителей Краснодарского края.

«Качество жизни — это здоровая жизнь и возможность получить высокопрофессиональные медицинские услуги не только в крупном городе, но и в сельской местности. Это гарантия того, что дети смогут пойти, когда это будет необходимо, в детский сад, а потом будут учиться в школах, которые не переполнены. И, конечно же, это возможность реализовать себя в профессиональном плане. Как раз создание этих условий — наша задача, которая легла в основу Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что в здравоохранении региона планомерно усиливают как систему первичного звена, так и высокотехнологичную помощь.

«В крае не закрываются фельдшерские пункты. А чтобы решить проблему нехватки медицинских кадров на селе, в ближайшее время планируем запустить стимулирующую программу, аналогичную «Земскому доктору». Эта программа рассчитана уже на средний персонал. Фельдшеры, приезжая работать в сельскую местность, смогут получать до 500 тыс. рублей в качестве поддержки», — рассказал глава региона.

Губернатор также отметил, что сейчас все больницы края обеспечивают высокоскоростным интернетом и современным медоборудованием. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделили 1 млрд рублей.

«Мы также выделяем деньги на ремонт школьных спортзалов, разработана программа строительства типовых спортзалов при школах, где они в принципе не были предусмотрены. И, конечно, школы и детские сады. Мы сегодня стараемся участвовать во всех федеральных программах, привлекаем к этой работе инвесторов. Что касается среднего образования, мы успешно применяем практику строительства типовой школы. Где бы мы ее не поставили — в краевом центре или в станице — разницы нет, это будет современное, комфортное здание с высококлассным оборудованием, лингафонными и музыкальными кабинетами», — пояснил Кондратьев.

Губернатор отметил, что на Кубани один из самых низких уровней безработицы в стране.

«Несмотря на это мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали высококлассные узкие специалисты. Мы готовы им предложить работу в самых разных отраслях — это и промышленность, и АПК, IT-отрасли. В крае реализуется множество инвестиционных проектов, успех которых зависит от уровня подготовки специалистов, которым просто необходимы светлые головы. Это и порт ОТЭКО в Тамани, и создание Южного транспортного хаба, и строительство пищевых линий», — цитирует главу Кубани ТАСС.

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