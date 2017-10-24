Губернатор Кубани рассказал о задачах для нового мэра Анапы

Главой администрации курорта 24 октября избрали Юрия Полякова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Анапа является успешным курортным центром, привлекательна для инвесторов, и новому мэру предстоит развивать город именно в этих направлениях.

«Сегодня Анапа — это главная детская здравница России. Сильнейшая лечебная база, гостеприимство местных жителей, уникальная анапская природа и история были и остаются визитной карточкой города. И наша общая цель не только сохранить потенциал курорта, но и приумножить его», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что Анапа «обладает особой инвестиционной привлекательностью» и потенциалом для реализации различных проектов.

«Не сомневаюсь, что опыт эффективного управленца поможет Юрию Федоровичу настойчиво и целеустремленно развивать экономику города во всех направлениях», — цитирует губернатора Кубани ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября на 34-й сессии Совета Анапы новым мэром курорта выбрали Юрия Полякова, который с августа исполнял обязанности главы города. Ранее Поляков возглавлял департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани.

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