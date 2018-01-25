Губернатор Кубани разберется в ситуации с увольнением учительницы из сочинской школы

Вениамин Кондратьев посетит школу № 4 в Сочи.

«Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы № 4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Учительница из Сочи Елена Носова в декабре опубликовала в Интернете видео, в котором рассказала, что проводит уроки в кабинете № 401. Женщина перечислила, что в кабинете сломана дверь, все парты — «убитые», расписаны ручками, стулья разваливаются, со стен отваливается штукатурка.

В управлении по образованию и науке администрации Сочи заявили, что вся мебель, которая находилась в кабинете, была предназначена для списания. В 2018 году администрация школы заказала мебель на сумму 700 тыс. рублей. Всю старую мебель вынесли из кабинета, завезли новую.

Позже учительницу уволили из школы «за грубое нарушение школьного устава» — отсутствие дисциплины на уроках и безучастности к происходящему. В управлении по образованию и науке администрации Сочи акцентировали, что описанная педагогом ситуация «явилась следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках в кабинете № 401 школы № 4». Официальным поводом для увольнения стали жалобы родителей.

Через время учительница разместила в Интернете петицию, в которой рассказала, что «считает свое увольнение незаконным».

Вернуться на ленту

Источник