Губернатор Кубани встретился с чрезвычайным послом Финляндии в России

В решении проблем с заторами на дорогах регион планирует перенимать опыт Финляндии. Об этом 19 сентября поговорили на встрече Вениамина Кондратьева с представителем европейского государства.

Как отметил губернатор края, вопрос с автомобильными пробкам особенно остро стоит в Краснодаре. За последние годы количество транспортных средств в кубанской столице значительно выросло. А Финляндия славится продуманной транспортной логистикой. Одна из иностранных компаний уже успешно реализовала проект в Москве. И, по словам главы региона, краевые власти заинтересованы в предложениях по улучшению качества работы городского транспорта.

«Транспортные коллапсы характерны не только для Краснодара. Я уверен, это свойственно многим городам. Количество автомобилей увеличилось, а улицы мы не расширяем, поэтому нужна продвинутая транспортная логистика. Мы заинтересованы в сотрудничестве с теми, кто поможет нам создать правильную инфраструктуру. В нашем городе есть множество исторических узких улиц, поэтому мы готовы на любые предложения, которые бы способствовали разрешению ситуации с пробками на дорогах», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией. В стране работает около 1 тыс. финских компаний. Мне лично знаком ваш край, первый раз в России я побывал именно в Краснодаре. У меня сложилось позитивное впечатление о нем, у края есть огромный потенциал развития», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала.

На встрече обсудили сотрудничество в строительстве, туризме и производстве экопродуктов. Руководители финских предприятий высказали свои идеи по развитию совместного бизнеса. Глава региона поручил профильным ведомствам детально проработать все озвученные проекты. Для укрепления сотрудничества Вениамин Кондратьев предложил открыть в Краснодаре финский торговый дом.

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