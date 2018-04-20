Губернатор Кубани встретился с главой Крыма

На встрече в рамках IV Ялтинского международного экономического форума губернатор Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аскенов обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма.

Кондратьев отметил, что сегодня у Кубани и Крыма много общих задач, первостепенным являются обеспечение безопасности туристов и создание единых комплексных турпродуктов.

«Для нас принципиально важно объединить объекты культурного, археологического показа, чтобы, приезжая на Черноморское побережье, отдыхающие могли посетить и Краснодарский край, и Крым», — подчеркнул губернатор Кубани.

По его словам, этому максимально будет способствовать открытие Крымского моста. Он даст большой импульс к развитию обеих территорий. Уже сейчас необходимо продумывать вопросы совместных туристских маршрутов.

«Таким, например, может стать комплексный тур «Золотое кольцо Боспорского царства». Маршрут объединит несколько городов в Краснодарском крае и Крыму, что, безусловно, сделает отдых более насыщенным, повысит интерес к Черноморскому побережью», — сказал Кондратьев.

Глава региона обозначил еще одну тему, которой необходимо уделить особое внимание. Она касается утилизации мусора.

«С запуском Крымского моста количество туристов кратно возрастет, и мы должны быть готовы к тому, что это создаст определенные трудности, связанные с жизнедеятельностью, в том числе — с утилизацией отходов. Нам вместе надо продумать вопросы создания мусороперерабатывающих заводов. Мы — два экологически чистых региона, которые должны сбалансировать приоритеты и решить, где разместить эти объекты — на территории края или Крыма», — подчеркнул губернатор.

На совещании затронули вопросы развития придорожного сервиса. Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что курорт для отдыхающих должен начинаться с самых границ Кубани и Крыма. Поэтому необходимо выстроить удобную логистику и современный придорожный сервис.

Сергей Аксенов отметил, что готов к взаимодействию по всем вопросам.

«У нас есть все возможности, чтобы сотрудничество только укреплялось. Никогда мы не будем конкурировать с Краснодарским краем, а по-дружески найдем варианты для решения любых вопросов», — сказал глава Крыма.

Вениамин Кондратьев отметил, что совместно любые задачи будут решаться быстрее и качественнее.

«Наша сила — в единстве Кубани и Крыма. Мы сегодня и соседи, и партнеры, и друзья. И должны создавать на наших территориях максимально комфортные условия как для жителей, так и для многочисленных туристов», — отметил Кондратьев.

В рамках форума губернатор посетил экспозицию проектов Крыма и принял участие в пленарном заседании форума «Будущее России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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