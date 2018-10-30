Губернатор Кубани встретился с председателем партии «Справедливая Россия»

Вениамин Кондратьев и Сергей Миронов обсудили деятельность регионального отделения партии.

Глава региона отметил высокую конкуренцию среди партий в Краснодарском крае.

«Жители уже устали от простых призывов. Сегодня привлекать нужно конкретными делами и результатами. Если у нас с вами одна стратегическая задача — рост уровня экономики и благосостояния жителей, то мы многое сможем сделать. И неважно, у кого какой партийный билет в кармане», — заявил Кондратьев.

По мнению губернатора, «Справедливая Россия» относится к партиям, которые стремятся подтверждать свои слова делами. Краевая власть, со своей стороны, готова прислушиваться к мнению представителей фракции.

«Объективная критика должна быть. При этом неважно, член какой партии укажет на пробелы. Но не с точки зрения популизма или самопиара, а конструктивного действия, которое, в конечном счете, приведет к результату», — отметил глава края.

Миронов рассказал, что в 2018 году кандидаты от «Справедливой России» стали депутатами в советах Белореченского, Кавказского и Тихорецкого районов. В 2019 году на Кубани будет проходить порядка 180 избирательных кампаний. В них также будут участвовать представители партии.

«Я ставлю задачу, чтобы это были местные люди, которые пользуются уважением и доверием жителей. И всегда говорю, что с руководителями регионов мы всегда конструктивно взаимодействуем, помогаем», — цитирует Миронова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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