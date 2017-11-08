Губернатор Кубани: закон о развитии виноградарства поддержит малых производителей региона

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал принятие в первом чтении закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации».

Как сообщил глава региона, край активно лоббировал закон на федеральном уровне. Региональный минсельхоз принимал участие в его составлении — как минимум 70% предложений нашло в нем отражение.

«Конечно, в первую очередь учитывались интересы наших кубанских производителей, прежде всего в регулировании производства вина уже не как алкоголя, а как сельхозпродукта», — пояснил Кондратьев.

По мнению руководителя края, виноделы и аграрии региона способны обеспечить весь цикл производства — от выращивания виноградников до производства вина.

«Благодаря упрощению системы контроля за производством вина, географического наименования и схем получения на него лицензий, мы обеспечим мощный скачок развития отрасли. Кубанское вино — это уже бренд, синоним качественного продукта, российское виноделие уже сложно представить без него», — подчеркнул губернатор региона.

Он также уточнил, что принятие данного закона спровоцирует интерес со стороны небольших хозяйств, которые производят вина из собственного винограда.

Законопроект, инициированный группой депутатов от «Единой России», определяет виноградарство и виноделие как виды предпринимательской деятельности, относящиеся к сельскохозяйственному производству, и предусматривает передачу полномочий по контролю над процессом производства вин от Росалкогольрегулирования Минсельхозу РФ.

Краснодарский край занимает первое место в РФ по количеству выращиваемого винограда. В 2016 году в регионе был собран рекордный урожай — 237 тыс. т (46% от всего собранного в РФ винограда), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр сельского хозяйства Александр Ткачев в 2015 году заявил, что Россия должна поддерживать строительство винных производств. Он подчеркнул, что завоз импортного виноматериала и розлив его под российскими брендами недопустимы. Замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко в феврале сообщил, что ведомство готовит меры по ограничению импорта виноматериалов.

Материал о развитии виноделия на Кубани смотрите здесь.

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