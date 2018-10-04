Губернатор Кубани занял второе место в медиарейтинге глав субъектов ЮФО

В сентябре лидерами рейтинга стали глава Крыма Сергей Аксенов, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

Медиарейтинги руководителей субъектов Южного федерального округа подготовила «Медиалогия», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Встреча Вениамина Кондратьева с чрезвычайным послом Финляндии в России Микко Хаутала стала самым цитируемым событием. Глава региона предложил финским компаниям модернизировать сервис у ведущих в Крым трасс.

Также СМИ сообщали, что Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Дык Мань Нго обсудили перспективы сотрудничества региона и республики.

Также волну интереса в средствах массовой информации вызвало распоряжение губернатора края о том, что в прибрежной зоне следует ограничивать высоту запланированных к строительству домов.

Индекс цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего эти записи.

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