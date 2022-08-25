Губернатор Омской области договорился о сотрудничестве с Николом Пашиняном

Александр Бурков стал первым российским губернатором, посетившим за последние годы Армению.

Делегация Омской области посетила Армению с официальным визитом. Глава региона Александр Бурков встретился в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном и обсудил с ним перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики, науки, образования, культуры и спорта.

На встрече глава Омской области сообщил, что товарооборот между Омской областью и Арменией составил более 2,3 млн долларов. В основном это продовольственные товары, продукция машиностроения и товары химической промышленности.

Александр Бурков отметил, что Омская область может наладить поставки семян высших репродукций, пшеницы, ячменя и масличных культур в Армению, а также технику с предприятий сельхозмашиностроения. Кроме того, губернатор предложил открыть в Омской области торговые площадки, где будут представлены товары из Армении. Такие точки сейчас успешно работают в торговых сетях Москвы.

«На встрече с премьер-министром мы обсудили большой блок вопросов от культуры до промышленных инвестпроектов. Говорили о необходимости запуска прямого авиарейса из Омска в Ереван. Это позволит придать дополнительный импульс развитию туризма и торгово-экономических отношений, что в итоге может привести к росту объёма товарооборота. Он сегодня не такой значительный, как хотелось бы обеим сторонам, но мы видим ряд направлений, где мы можем увеличить внешнеторговый оборот», — сообщил по итогам встречи губернатор Александр Бурков.

Кроме встречи с премьер-министром страны омская делегация обсудила сотрудничество в гуманитарной сфере с Министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграмом Думаняном. Планируется, что омские вузы будут более тесно налаживать связи с армянскими университетами.

Омский губернатор также предложил усилить культурный обмен. Для этого Армению могут посетить лучшие творческие коллективы региона, а взамен омские зрители смогут послушать выступления Государственного джазового оркестра Армении.

Во время визита председатель общественной организации «ДИАЛОГ» Юрий Навоян отметил, что Александр Бурков стал первым российским губернатором, который за последние пять лет с деловым визитом посетил Армению. По его словам, эта практика распространится на другие регионы России и положит начало новой странице российско-армянских отношений.

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