Губернатор поручил главе Крыловского района контролировать ремонт кинотеатра «Октябрь»

Вениамин Кондратьев 26 июля оценил состояние здания во время рабочей поездки в муниципалитет.

Кинотеатр в станице Крыловской построили в 1971 году, капитальный ремонт с тех пор там не проводили. Сейчас он не работает. На реконструкцию объекта в краевом бюджете предусмотрено около 40 млн рублей. Однако проектно-сметная документация, которую подготовил муниципалитет, не прошла государственную экспертизу. Глава района Виталий Демиров рассказал, что сейчас устраняют замечания.

По словам губернатора, вопрос реконструкции должен быть на личном контроле руководителя района.

«Деньги есть на всех уровнях, а здание до сих пор не готово. Те, которые готовили проект, видимо не до конца осознают свою ответственность перед жителями. Здесь необходим современный кинотеатр», — заявил Кондратьев.

Демиров пояснил, что повторную экспертизу проведут до сентября. При реконструкции планируют разделить существующий кинозал на два. Тогда вместимость каждого составит 76 мест. В здании собираются установить современное цифровое оборудование, отремонтировать крышу и обновить фасад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 июля проводит рабочий день в Крыловском районе.

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