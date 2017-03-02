Губернаторам рекомендовали усилить контроль за потребительскими ценами

Правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков в феврале рекомендовала администрациям регионов совместно с антимонопольной службой усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительских рынках.

Согласно протоколу, составленному по итогам заседания комиссии, органам исполнительной власти советуют продолжить работу по развитию в регионах многоформатной розничной торговли, в том числе открытию нестационарных и мобильных объектов торговли, рынков и организации ярмарок.

Источник, присутствовавший на заседании правительственной комиссии, уточнил, что новые торговые объекты позволят усилить конкуренцию среди поставщиков и будут способствовать снижению цен на продукты или их стабилизации, пишут «Известия».

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