С наступающими праздниками детей поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Хочу пожелать вам быть активными, хорошо учиться и, конечно, не переставать мечтать. Если загадать желание под Новый год, оно обязательно сбудется. А мы, взрослые, помогаем вашим мечтам осуществляться. Мы делаем все, чтобы ваша жизнь была насыщенной и интересной, чтобы вы занимались в хороших школах, посещали кружки и спортивные секции», — сказал глава региона.

Глава региона пожелал ребятам в новом году здоровья, успехов и приобрести новых друзей.

«Верьте в себя, в то, что в жизни все получится, и вы сделаете нашу Родину и нашу Кубань еще более величественными и процветающими», — добавил Кондратьев.

По традиции губернаторскую елку посетили около 1 тыс. детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитанники детских домов и социальных учреждений. Они приняли участие в интерактивной программе и посмотрели спектакль «Снежная королева», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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