Вениамин Кондратьев 17 января встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Сергеем Хомяковым.

Хомяков охарактеризовал руководителя дочернего предприятия как молодого, но достаточно опытного специалиста.

«Денис Васюков, который назначен генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Краснодар», долгое время работал в Томске. На его плечах лежала большая ответственность. Не менее ответственную работу поручаем и по Краснодару», — отметил Хомяков.

Зампредседателя правления назвал одну из первоочередных задач газовой компании — совместно с администрацией региона разработать план действий по ликвидации «узких мест» газотранспортной системы края, снижению потерь и завершению отводов от газопровода на Тамань.

Губернатор отметил, что за долгие годы работы компания сделала многое для улучшения качества жизни в городах и районах Кубани.

«Как результат, уровень газификации на Кубани выше, чем в среднем по стране — 82%. Вместе с тем в регионе остро стоит проблема перегруженности газораспределительных станций. Треть всех ГРС края требуют модернизации. Мы хотим и дальше развиваться, строить промпарки, а для этого нужно газоснабжение на высоком уровне. Надеюсь, новый руководитель уделит особое внимание этому вопросу», — сказал Кондратьев.

Также глава региона выразил уверенность в том, что «Газпром» будет более активно участвовать в сфере теплоэнергетики. В частности, в заключении концессионных соглашений, что позволит модернизировать тепловые сети в ряде муниципалитетов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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