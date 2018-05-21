Гулькевичский крахмальный завод получил товарный знак «Сделано на Кубани»

Предприятие выпускает продукцию высокого качества по самым современным технологиям. Присвоение товарного знака еще раз подтвердило, что товар этого завода безопасен и отвечает всем стандартам.

«Нашу заявку приняли без всяких корректировок. Таким образом мы стали участниками. На конкурс подали два продукта — крахмал и патоку. Оба продукта завоевали соотвествующие награды на этом конкурсе», — рассказала начальник отдела маркетинга крахмального завода «Гулькевичский» Виктория Шахраманова.

«На всей территории России и за рубежом знают Кубань. Она славится высоким качеством зерновых, высоким качеством всей готовой продукции. Соответственно, для нашего предприятия это будет дополнительным бонусом», — считает заместитель генерального директора крахмального завода Андрей Лапин.

Продукция предприятия представлена по всей стране от Владивостока до Калининграда. Звание «Сделано на Кубани» поможет выделить товар завода среди других предложений на рынке и позволит размещать специальный товарный знак на упаковке в течение двух лет.

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