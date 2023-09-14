Гурбангулы Бердымухамедову вручен почетный знак глав государств МО

Председатель Народного Совета Туркменистана, бывший президент страны, общенациональный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов награжден Почетной медалью руководителей МО” стран Центральной Азии. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Алтын асыр».

Церемония награждения прошла во дворце Касри Миллат в Душанбе. Бердымухамедову награду вручил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Председатель Народного консультативного собрания Туркменистана обратился к лидерам дружественных стран и выразил искреннюю благодарность за получение столь высокой награды.

Бердымухамедов провел переговоры в Душанбе.Выразил уверенность, что решения, принятые по итогам встречи, станут важным шагом для укрепления дружественных отношений и сохранения единства между братскими странами и народами.Встреча состоялась. В качестве почетного гостя был приглашен Гурбангулы Бердымухамедов. Бердымухамедов был президентом Туркменистана с 2007 по 2022 год. Участвовал в саммите лидеров стран Центральной Азии в 2019 и 2021 годах.