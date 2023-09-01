Гутерриш направил письмо Лаврову

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с конкретными шагами по продлению соглашения о Черноморском зерновом коридоре.p>

Он заявил, что Черноморская зерновая инициатива внесет очень важный вклад в развитие продовольственных рынков и продовольствия. безопасность. Возобновление этой инициативы особенно важно для развивающихся стран.

Гутерреш заявил, что он также рассмотрел жалобы и требования России, связанные с инициативой.

“Я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с конкретными предложениями по возобновлению Черноморской зерновой инициативы”, – говорит он.

” The New Сделка должна быть устойчивой. Мы не хотим, чтобы инициатива тянулась от кризиса к кризису и постоянно тормозилась. Мы поддерживаем работоспособную и полезную инициативу”, – заявил Гутерриш, добавив, что предложения направлены на то, чтобы российские продукты питания и удобрения поступали на мировые рынки более эффективно и по более низким ценам.

Гутерриш подчеркнул, что положительных результатов можно добиться, приложив большие усилия, и что это важно для обеспечения продовольственной безопасности сообществ.