Губернатор Кубани попросил увеличить субсидии по программе лизинга сельхозтехники

В прошлом году размер квоты для региона составил 350 млн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил увеличить эту сумму до 500 млн рублей. Он рассказал о популярности в регионе программы льготного лизинга, которая очень хорошо себя зарекомендовала (первоначальный взнос — 0%, отсрочка первого лизингового платежа на шесть месяцев).

«Это способствует тому, чтобы модернизация не потеряла тех темпов, которые сегодня есть», — сказал глава региона на совещании под председательством Дмитрия Медведева в Краснодаре.

Кондратьев сообщил, что в 2018 году аграрии потратили на обновление парка сельхозтехники около 5,5 млрд рублей. Он подчеркнул, что это оказывает существенное влияние на объемы сбора урожая в регионе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дмитрий Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники. В прошлом году на субсидии для покупки сельхозтехники выделили 10 млрд рублей из федерального бюджета, на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей.