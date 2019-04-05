Губернатор встретился с новым военкомом Кубани

Вениамин Кондратьев и Александр Кузнецов обсудили ход весеннего призыва в Краснодарском крае.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Ежегодно на службу отправляются 12 тыс. жителей Кубани. Глава региона отметил, что это один из лучших показателей в стране.

«Особенно почетно, что часть кубанских парней попадает в Кремлевский полк. Командиры подразделений, где служат наши ребята, отмечают высокий уровень подготовки. Важно его сохранить. Вы должны подумать, как активнее вовлекать молодежь в занятия спортом и в подготовку к службе в армии», — сказал Кондратьев.

Александр Кузнецов сообщил, что призвать на службу в Вооруженные силы РФ во время текущей кампании планируют около 6,5 тыс. молодых людей.

Кузнецов рассказал, что во время весеннего призыва на Кубани создадут рабочие группы, которые будут следить за перемещениями юношей и сообщать родителям информацию о призывнике.

«Уже издан соответствующий приказ. Будем вывешивать на сборном пункте списки сформированных команд, адреса станций назначения. Также начнет работать телефон доверия. Если возникнет необходимость, будем решать возникшие социальные вопросы призывников», — сказал он.

Кондратьев поддержал такой алгоритм работы и отметил, что таким образом Кубань обеспечит максимальное информирование родителей призывников.

«Родные смогут отслеживать их судьбу в тех подразделениях и частях, куда их направят, а они не потеряют связь с родителями. И у родителей сердце будет на месте», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.