Губернаторский бал — 2019 пройдет на Театральной площади в Краснодаре

Смена локации приурочена к празднованию Года театра в России.

Бал пройдет в конце июня. Благодаря смене площадки появится возможность увеличить число участников.

Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, репетиции уже начались. В региональном Дворце творчества 28 марта состоялась первая встреча с хореографами края, ответственными за обучение школьников выпускным танцам. В Краснодар приехали представители Новороссийска, Сочи, Ейского, Апшеронского и других районов Кубани.

В этом году танцевальная программа включает в себя шесть танцев и два флешмоба со зрителями. Всего с выпускниками и хореографами планируют провести восемь репетиций.

Губернаторский бал проводится с 2006 года. Возможность участия в празднике предоставляют 11-классникам, имеющим особые достижения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.